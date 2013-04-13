МАУ с 1 мая открывает новый рейс Одесса-Стамбул

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 1 мая открывает новый регулярный рейс Одесса-Стамбул.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта «Одесса».

По данным пресс-службы, регулярные перелеты будут выполняться ежедневно на самолете «Боинг – 737» с двумя классами обслуживания – бизнес и экономическим.

Вылет из Одессы в 11.45, из Стамбула – в 14.15 по местному времени. Время в пути – 1,5 часа.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 21 самолета Boeing-737. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.