Кабмин выделил 800 млн грн на строительство в Запорожье моста через Днепр

Правительство выделило в этом году 800 млн грн на строительство в Запорожье моста через Днепр.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время выездного совещания на месте строительства в Запорожье, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«В 2013 году правительство выделило на продолжение строительства этого объекта почти 800 млн грн. Уже проплачен первый транш - 183 млн грн, что позволит активизировать строительство», - подчеркнул А.Вилкул.

В пресс-службе отметили, что запуск этой автомагистрали повысит транзитный потенциал области и страны, разгрузит центр города от большегрузного транспорта.

В настоящее время основное автомобильное движение области идет через дамбу Днепрогесса, построенную в 30-х годах прошлого века, и через 2 моста, построенных больше 50 лет тому назад. Эти сооружения не справляются со сверхбольшой нагрузкой, в результате чего осложняется дорожное движение, возникают регулярные заторы, констатируют в пресс-службе вице-премьера.

«Благодаря поддержке государства в 2013 году будет завершено большинство общих строительных работ на 2-х мостах – через реку Днепр и через реку Старый Днепр. В 2014 году, после завершения всего комплекса строительных работ, движение по ним будет открыто», - сказал А.Вилкул.

Пока сооружено четыре мостовых перехода и две транспортных развязки, по которым уже идет движение автотранспорта.

***Автомагистраль через Днепр в Запорожье строится с 2004 года. Стоимость проекта составляет 5,9 млрд грн.

Протяженность автомагистрали через реку Днепр в Запорожье - 9,1 километра с четырьмя полосами движения, в том числе с семью развязками и 26 сооружениями. Проект включает два моста: вантовый мост через реку Днепр длиной 660 м и мост через реку Старый Днепр длиной 340 м. Ожидаемое время сдачи всей автомагистрали - 2018 год.