В Одесском порту открыта первая очередь зернового терминала

В Одесском морском торговом порту в субботу, 13 апреля, открыта первая очередь зернового терминала.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

В частности, торжественное открытие первой очереди (11 емкостей на 72,4 тыс. т хранения) зернового терминала на Андросовском молу состоялось в ходе выездной сессии инвестиционного форума «Odessа FDI forum 2013 фокус: инфраструктура».

Согласно сообщению, строительство на паритетных финансовых началах осуществляют Одесский порт и инвестор - компания «Бруклин-Киев». Зерновой терминал, рассчитанный на 240 тыс. тонн единовременного хранения и мощностью 2-3 млн. тонн зерна в год будет одним из самых современных на Черном море. Общая стоимость проекта - 125 млн долл., из них 95 млн – средства инвестора, остальное – порта.

В церемонии открытия терминала приняли участие губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук, начальник порта Юрий Васьков, представители бизнес-структур, стивидорных компаний порта.

Строительство терминала началось в апреле 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 12-13 апреля в Одессе проходит форум «Odessа FDI forum 2013 фокус: инфраструктура», котором принимают участие около 300 представителей стратегических инвесторов и инвестиционных фондов, консалтинговых организаций, авторитетных украинских и зарубежных экспертов.

В 2012 году Одесский морской торговый порт и стивидорная компания «Бруклин-Киев» начали строительство зернового элеватора. Мощность терминала составит 4 млн тонн зерна в год. Согласно проекту, порт построит причал длиной 254 м и глубиной у границы 12,5 м, который сможет принимать суда дедвейтом до 60 тонн. Новый терминал на Андросовском молу станет четвертым по счету зерновым перегрузочным комплексом Одесского порта.

Справка УНИАН. Стивидорная компания «Бруклин-Киев» оперирует причалами Хлебной гавани Одесского морского торгового порта с сентября 1994 года. Компания специализируется на перевалке зерновых навалом, металлопродукции, рудных грузов.

Одесский морской торговый порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.