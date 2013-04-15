С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила дорожного движения

С 15 апреля вступила в действие новая редакция Правил дорожного движения, принятая 11 февраля 2013 года на заседании правительства.

Как сообщает Правительственный портал, эти изменения предусматривают ряд нововведений. Так, для уменьшения риска возникновения ДТП на загородных дорогах Правила дорожного движения дополнены новым требованием - в период с 1 октября по 1 мая транспортные средства обязаны двигаться за пределами населенного пункта в светлое время суток с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар.

Изменения также касаются применения технических средств регулирования дорожного движения, введение европейских образцов дорожных знаков и дорожной разметки. Так введено свыше 20 дорожных знаков. Разметка же будет пяти цветов: белая, желтая, синяя, оранжевая и бело-красная.

Кроме того, вводятся новые термины: «газон», «островок безопасности», «дневные ходовые огни», «маневрирование», «регулировщик», «усовершенствованное покрытие».

В соответствии с новыми правилами, дорожные знаки имеют преимущество перед разметкой и не должны быть закрыты от обзора какими-либо препятствиями даже частично. Кроме того, дорожные знаки должны быть размещены не выше 6 метров над уровнем дороги и должны быть видны за 100 метров. Если знак установлен на обочине дороги шире одной полосы, он дублируется на разделительной полосе.

По новым правилам темным временем суток являются «часть суток от заката до восхода солнца». Раньше было предусмотрено, что это период от конца сумерек (30 минут после заката солнца) до начала утренних сумерек (30 минут до восхода солнца).

Из правил также убрали пункт, который указывает на то, что обгон возможен только слева по ходу движения.

Кроме того, предусмотрено ужесточение требований к проезду мимо ТС с опознавательным знаком «Дети». Водители, которые двигаются по соседней полосе, обязательно должны снизить скорость, а в случае необходимости – остановиться для предотвращения наезда на выходящих из автобуса детей.