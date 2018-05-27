Гендиректор «Визз Эйр Украина»: законодательство Украины не позволяет использовать европейскую модель лоукостов

«Визз Эйр Украина», которая входит в группу Wizz Air, – первая в Украине бюджетная (low cost) авиакомпания, получившая от Государственной авиационной службы сертификат эксплуатанта. О том, что компания планирует поменять в своей работе, о перспективах развития в Украине рассказал ее генеральный директор Акош Буш.

- Господин Буш, Wizz Air - лоукостер. В Украине компания конкурирует с классическими авиаперевозчиками?

- По нашим оценкам, мы занимаем не более 10% рынка классического перевозчика. Ни на одном маршруте не конкурируем с ним, напротив, создаем новый пассажиропоток. К примеру, направление Венеция (Тревизо). Ранее в данный регион не выполнялся ни один прямой рейс. Теперь это одно из наиболее успешных наших направлений. То же самое можно сказать о Дортмунде, Кельне. Стоит отметить рейсы в аэропорты Меммингем (Мюнхен) и Жирона (Барселона), которые вторичны, находятся на удалении от тех аэропортов, куда летают классические перевозчики. То есть, никто друг друга не дублирует. Еще один отличный пример того, что мы создаем новый пассажиропоток – рейс из Киева в Кутаиси. Мы начали с 3-х рейсов в неделю, а сегодня выполняем рейсы по этому направлению ежедневно.

- Представители Госавиаслужбы утверждают, что ряд компаний не выполняет рейсы на направлениях, разрешение на эксплуатацию которых получили, блокируя их таким образом. Как обстоят дела у «Визз Эйр Украина»?

- Мы открыли рейсы на всех направлениях, на которые получили разрешение по результатам последней лицензионной комиссии, кроме российских маршрутов. В их отношении ведем переговоры с РФ. Есть также еще ряд направлений, рейсы по котором на сегодняшний день не выполняются. Планы в отношении их будут обязательно реализовываться. Как скоро, зависит от наших операционных возможностей. Но ни в одном из случаев мы не препятствуем выходу других перевозчиков на рынок (маршрут), если даже сами не выполняем рейсы.

- Вы готовы передать другим игрокам рынка те направления, которые не используете?

- В принципе, да. Например, мы просили с прошлого лета разрешение на полеты в Батуми. Но ситуация изменилась, и в ходе последней лицензионной комиссии мы отказались от данной заявки. Повторюсь, мы не блокируем рынок, и все-таки имеем намерение начать выполнять полеты по тем направлениям, разрешения на которые у нас есть.

- Сейчас можно услышать, что в Украине ограничено количество людей, которые могут позволить себе авиаперелеты. Вы согласны с такой оценкой?

- Думаю, что на доступные и интересные предложения спрос будет всегда. Пассажиров можно условно разделить на тех, кто может себе позволить перелет в 1 тысячу евро, тех, кто может летать за 500 евро, и тех, кому доступно путешествовать за 50 евро. Мы пытаемся заинтересовать именно последних - основную аудиторию. Наверное, в данной ситуации мы какую-то часть пассажиров забираем у автоперевозчиков.

- Между тем, в Украине, по сравнению с Европой, цены Wizz Air не очень-то отличаются от предложений классических авиаперевозчиков. Почему?

- В Украине есть ряд законодательных норм, которые не позволяют лоукостеру эксплуатировать модель, которая развита в Европе. Например, «Визз Эйр Украина» не может взимать плату за провоз зарегистрированного багажа, а это противоречит калькуляции тарифов, поэтому такой подход полностью перестраивает наше ценообразование.

Кроме того, расстояния между европейскими городами меньше, чем до них из Киева. Таким образом, растут затраты на топливо. На сегодня они составляют 40% в общей структуре расходов. Еще одна причина - аэропортовые сборы в Украине значительно выше, чем в Европе.

- А украинские аэропорты утверждают обратное….

- Они, наверное, ведут сравнение в отношении сбора с такими аэропортами, как Шарль-де-Голь, Хитроу, Франкфурт-на-Майне, Амстердам, Вена. Каждый из них имеет на небольшом расстоянии от себя вторичный аэропорт, сборы в котором в 3, 4, иногда в 10 раз ниже, чем в основном аэропорту. То есть, в Европе у авиакомпаний есть выбор.

В Украине же есть дорогой аэропорт «Борисполь» и немногим дешевле «Киев» (Жуляны). В «Жулянах» сбор ниже, кроме того, с этим аэропортом у нас контракт - чем больше пассажиров мы перевозим, тем меньше платим в расчете за одного пасажира. В «Борисполе» тоже работала такая схема, но мы для себя просчитали, что перейти в более низкий ценовой сегмент нам удастся лет через 10. В аэропорту «Киев» это сделать легче. И менеджмент аэропорта более открытый.

- Сколько вы сэкономили за счет перехода в «Жуляны»?

- Около 5-10% в расчете обслуживания одного пассажира. Но если «Борисполь» сделает нам интересное «ценовое» предложение, то мы можем его рассмотреть. Принимая во внимание возможную концессию «Борисполя» и его заявление о снижении пассажиропотока из-за ухода с рынка "АэроСвита", мы ожидаем подобное обращение. Хотя, переход в другой аэропорт – довольно сложное решение.

- Как вы оцениваете возможную концессию "Борисполя"?

- На собственном опыте убедился, что частный инвестор лучше, чем государственный. Но это не означает, что в госсекторе не может быть перспектив.

- Авиационные власти заявляли о снижении пассажиропотока на воздушном транспорте с начала 2013 года. Вы заметили эту тенденцию?

- Мы не подсчитывали пассажиропоток за 1-й квартал, но зафиксировали более интенсивное зимнее расписание в этом году, чем в прошлом. Добавились рейсы из Киева и Львова, увеличилась частота полетов на действующих направлениях и вновь открытых.

- Какое направление «Визз Эйр Украина» самое загруженное?

- Высоким спросом пользуется Венеция и Дортмунд из Киева. Кутаиси очень популярно, в этот город мы начали выполнять рейсы на ежедневной основе.

- «Визз Эйр Украина» с 28 октября начнет выполнять рейсы из аэропорта «Киев» (Жуляны) в новый аэропорт Дубаи. Данное направление будет самым протяженным в маршрутной сети компании. Это потребует от «Визз Эйр Украина» некоторого изменения операционной деятельности?

- Направление на Дубаи открывает не только «Визз Эйр Украина», но и другие компании нашей группы. Так, 28 октября Wizz Air выполнит рейс в Дубаи из Будапешта, а 29 октября – из Софии и Бухареста. Причем они будут сделаны в совершенно новый аэропорт, который откроется в октябре, он находится примерно на одинаковом расстоянии от Дубаи и Абу-Даби. Пока построена только одна взлетно-посадочная полоса, в планах - 5, емкость аэропорта - до 160 млн пассажиров в год. В ОАЭ ожидают, что этот авиакомплекс будет самым большим в мире.

Билеты на новый рейс уже в продаже, хотя он на сегодня еще подлежит согласованию с авиационными властями. Остались некоторые формальности, но большую часть пути мы прошли, и нет сомнений в получении разрешений.

Киев-Дубаи - большой шаг для «Визз Эйр Украина», так как мы не только начинаем полеты в новый для нас регион, но и осваиваем большие расстояния. До сих пор в соответствии с моделью работы выполняли рейсы, длительность которых не превышает 3 часа, а Киев-Дубаи – почти 5 часов, поэтому нам по-другому нужно будет организовать операционную деятельность и эксплуатацию самолетов.

- Как думаете, кем будет востребован рейс Киев-Дубаи?

- Мы выходим на рынок, где присутствует большая конкуренция, но она всегда на руку пассажирам. В данном сегменте уже работают такие крепкие компании, как «Флай Дубаи», «Эйр Арабия». Думаю, на этом направлении мы сможем предоставлять места и туроператорам. Такая схема уже задействована на других маршрутах, например, Анталия, Тревизо, Жирона. Мы учитываем, что существенная часть пассажиров в Дубаи – транзитные, которые летят дальше, в частности, в Индию и Шри-Ланку. Но, по нашим оценкам, существует и значительный прямой пассажиропоток, и это могут быть не только туристы.

- Аэропорт «Киев» (Жуляны) планирует увеличить ВПП для того, чтобы дать возможность авиакомпаниям выполнять более дальние рейсы. По Вашей оценке, длины полосы достаточно для рейса Киев-Дубаи?

- Действительно, для полета в Дубаи нам придется брать больше керосина на борт, что повлияет на максимальную взлетную массу. Это может привести к тому, что придется ограничить количество мест. Правда, два новых самолета, один из которых уже пополнил парк, а еще один получим в июле, позволят нам не вводить ограничения.

- Какие еще новые направления Wizz Air намерена открыть в ближайшее время?

- Мы ожидаем открытия маршрутов в Россию – Москву и Санкт-Петербург. Пока заявка не подтверждена РФ, поэтому не анонсируем рейсы. Кроме того, «Визз Эйр Украина» подала около 20 заявок на новые направления, но не все были рассмотрены. К примеру, на Салоники, Ларнаку, Стамбул.

- Вы планируете полеты на курорты Египта?

- Рейсы в Египет пока не будут включены в летнее расписание. Возможно, сможем их освоить в следующем году. Но это будет зависеть от количества воздушных судов в парке компании.

- В планы Wizz Air входит приобретение дальнемагистральных самолетов?

- На сегодня флот Wizz Air составляют 40 самолетов, и это не тот объем, чтобы говорить о введении нового типа воздушного судна или открытии дальнемагистральных рейсов. Основные маршруты для нас - среднемагистральные европейские. Направления в страны западной Европы, СНГ находятся в операционных возможностях тех самолетов, которые у компании есть на данный момент. У Wizz Air единый тип самолетов, которые легко взаимозаменяемы. Это - наша основная сильная черта, она позволяет снизить расходы на обслуживание. Чтобы вводить новые типы лайнеров, компания должна еще вырасти.

Александра Иванец

Wizz Air – ориентированная на потребителя авиакомпания. Первый рейс состоялся 19 мая 2004 года. На сегодня Wizz Air располагает 16 рабочими базами: Гданьск, Познань, Катовице, Варшава и Вроцлав в Польше, Будапешт в Венгрии, София в Болгарии, Бухарест, Клуж-Напока, Тиргу Мурес и Тимишоара в Румынии, Вильнюс в Литве, Киев в Украине, Белград в Сербии и Прага в Чехии, перелеты из которых совершаются более чем в 250 городов.