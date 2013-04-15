ПЖД в 1-м квартале увеличила продажи билетов в дальнем сообщении на 4% - до 1,8 млн

В январе-марте текущего года на Приднепровской железной дороге продажи проездных документов в дальнем сообщении увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,14% - до 1,833 млн билетов с 1,76 млн билетов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, в марте текущего года эти показатели выросли на 1,9 тыс. - до 684,4 тыс. проездных документов.

Также в первом квартале 2013 года пассажиры ПЖД заказали через Интернет 107,474 тыс. билетов, в том числе в марте - 41,754 тыс. билетов.

Как сообщал УНИАН, с 6 апреля 2013 года оформление проездных документов на поездку железнодорожным транспортом будет осуществляться с внесением в проездной документ фамилии и имени пассажира. При оформлении проездных документов с использованием мобильной связи, Интернета, специализированных автоматов самообслуживания и т.д. фамилию и имя пассажира также указывает лицо, осуществляющее оформление и оплату проездного документа.

В Украине за январь-февраль текущего года через Интернет было продано свыше 400 тыс. железнодорожных билетов.