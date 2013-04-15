Железнодорожный вокзал Киева в 1-м квартале отправил 2,7 млн пассажиров

В январе-марте 2013 года Киевский железнодорожный вокзал, входящий в состав Юго-Западной железной дороги, отправил 2,69 млн пассажиров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

При этом в дальнем сообщении со станции Киев-Пассажирский было отправлено около 2 млн пассажиров.

Согласно сообщению, в I квартале 2013 года с Киевского вокзала было отправлено 14,972 тыс. поездов. В том числе 1,696 тыс. поездов формирования ЮЗЖД, 4,568 тыс. оборотных поездов, а также 6,468 тыс. пригородных и 2,038 тыс. транзитных поездов.

По информации пресс-службы, услугой хранения ручной клади в автоматической камере хранения в январе-марте т.г. воспользовались 38 тыс. пассажиров, в стационарной камере хранения - 53 тыс. пассажиров.

Кроме того, багажное отделение вокзала переработало 584 тыс. тонн багажа и грузобагажа.

Среди дополнительных услуг, предлагаемых железнодорожным вокзалом, в январе-марте т.г. 2,469 тыс. пассажиров воспользовались услугами сервисного центра, 1,918 тыс. пассажиров воспользовались комнатами отдыха Центрального и Южного вокзалов. При этом услугой проживания воспользовались 952 пассажира.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога в 2012 году перевезла 146,7 млн пассажиров, в том числе в дальнем сообщении - около 40,4 млн пассажиров и пригородном - 106,3 млн.

Столичной магистралью было перевезено 3,88 млн пассажиров льготных категорий. Среди них около 2,56 млн студентов, 779,3 тыс. детей, более 32,4 тыс. детей-сирот, более 459,88 тыс. инвалидов.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.