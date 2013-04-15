«Укрзализныця» назначила 112 дополнительных рейсов на майские и Пасхальные праздники

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» для обеспечения повышенного спроса на железнодорожные перевозки назначила 112 дополнительных рейсов на поезда дальнего следования к майским и Пасхальным праздникам, сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры.

Кроме этого, железные дороги СНГ назначили 45 дополнительных рейсов в составе 20 дополнительных поездов.

Согласно сообщению, количество дополнительных мест для перевозки пассажиров составит около 100 тыс. При этом дополнительные поезда совершат 55 рейсов в западном направлении и 40 рейсов в крымском направлении.

Таким образом, по состоянию на 15 апреля 2013 года Одесская железная дорога назначила поезда № 210/209 Николаев – Киев и № 590/589 Одесса – Севастополь, которые совершат 5 дополнительных рейсов.

Приднепровская железная дорога назначила поезда № 553/554 Киев - Тернополь, № 238/237 Симферополь - Киев, № 502/501 Днепропетровск - Симферополь , № 282/281 Симферополь - Киев, № 502/501 Днепропетровск - Симферополь, № 504/503 Симферополь - Киев, № 505/506 Днепропетровск - Симферополь, № 517/518 Симферополь - Львов, которые совершат 47 дополнительных рейсов

Юго-Западная железная дорога назначила поезда № 207/208 Киев - Ужгород, № 537/538 Киев - Ужгород, № 217/218 Киев - Ивано-Франковск, № 269/270 Киев - Ивано-Франковск, № 597/294, 294/598 Киев - Евпатория, № 534/33 Киев - Луганск, которые выполнят 29 дополнительных рейсов.

Южная железная дорога назначила поезда № 225/226 Харьков - Ужгород, № 519/520 Харьков - Симферополь, и № 175/176 Харьков - Симферополь, которые выполнят 20 дополнительных рейсов.

Львовская железная дорога назначила поезд № 192/191 Львов - Киев, который выполнит 7 дополнительных рейсов.

Донецкая железная дорога назначила поезд № 569/570 Донецк - Симферополь, который выполнит 4 дополнительных рейса.

Также "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поездов № 148/147 Одесса – Киев, № 180/179 Одесса – Винница, № 610/609 Христиновка – Одесса, № 179/180 Кременчуг, Полтава - Киев

"Продажа билетов на дополнительные поезда открывается по результатам анализа пассажиропотока и по мере раскупки мест на уже назначенные поезда. Сейчас на большую часть дополнительных поездов уже открыта предварительная продажа билетов", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, для обеспечения повышенного спроса на железнодорожные перевозки «Укрзализныця» назначила 15 дополнительных поездов к майским и пасхальным выходным дням, которые выполнят 74 дополнительных рейса.