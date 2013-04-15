В шести областях Украины подтоплены 70 населенных пунктов

В шести областях Украины, по состоянию на 15 апреля, в результате осадков и таяния снега подтоплены 70 населенных пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Василий Сницар.

«На сегодняшний день подтопление грунтовыми водами отмечается в 70 населенных пунктах в шести областях - это Киевская, Волынская, Житомирская, Ривненская, Черниговская и Львовская области. Мы имеем частичное подтопление 40-41 жилых домов в следующих областях: Киевская, Ривненская, Львовская, Хмельницкая области», - сказал В.Сницар.

По его словам, на протяжении суток к откачиванию воды на придомовых территориях привлекались более 200 спасателей и 100 единиц насосного оборудования. За сутки откачали 18 тыс. кубометров воды. В целом со 2 апреля откачано 980 тыс. кубометров воды.

В.Сницар также отметил, что в 12 населенных пунктах в 7 областях осложнено движение на дорогах государственного и регионального значения. К мероприятиям по обеспечению транспортного соединения между населенными пунктами на сегодняшний день привлечено около 300 человек и 70 единиц техники.

При этом директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что уровень воды в реках во Львовской области начинает стабилизироваться, однако реки в Карпатах, Прикарпатье, а также Десна, Днестр и Днепр продолжат разливаться.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 апреля в Украине было подтоплено 98 населенных пунктов.