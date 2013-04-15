ПЖД в марте перевезла 119 пассажиров-инвалидов

Приднепровская железная дорога в марте текущего года перевезла 119 пассажиров с ограниченными физическими возможностями, в том числе 30 пассажиров в специализированных вагонах для инвалидов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, спецвагоны были задействованы на маршрутах Киев-Львов, Симферополь-Львов, Ковель-Симферополь, Днепропетровск-Симферополь, Симферополь-Кривой Рог и Запорожье-Одесса.

В пресс-службе отметили, что в 2013 году Приднепровская железная дорога продолжит совершенствовать свою инфраструктуру для обслуживания пассажиров с особыми потребностями.

"В течение года кассовые залы вокзалов Симферополя, Севастополя и Джанкоя обустроят значками для слабовидящих, на вокзале Запорожье-1 должны открыть комнату отдыха для инвалидов. На вокзале Саки отремонтируют специальную площадку на перроне, обновят покрытие пандуса т.д. Станции Пресноводная и Останина оборудуют дополнительными съездами на перрон, а на вокзале Евпатория-Курорт обновят съезд на посадочную платформу. Также в течение года отремонтируют пандусы на станциях Чертомлык и Кривой Рог, и обустроят новые - на станциях Павлоград-2, Балабино и Керчь, а также на платформах 1101-го, 169-го, 4-го км. Привокзальная территория станций Кривой Рог, Кривой Рог-Главный будет обустроена специальными туалетами для инвалидов", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Железные дороги в 2012 году при реконструкции вокзалов и переходов направили 0,558 млн грн на организацию беспрепятственного доступа к объектам железнодорожной инфраструктуры для лиц с особыми потребностями. В частности, в 2012 году с учетом потребностей инвалидов была выполнена реконструкция зданий 11 вокзалов (Донецк, Львов, Жмеринка, Казатин, Луцк, Артемовск-2, Изюм, Славянск, Павлоград-1, Харьков-Балашовский, Макеевка-Пассажирская), новыми переходами-пандусами с пассажирскими платформами и специальными спусками были обустроены 31 вокзал и станция.

На сегодня действующим законодательством Украины предусмотрено предоставление инвалидам широкого круга услуг по льготному и бесплатному проезду общественным транспортом. Инвалиды, дети-инвалиды и лица, сопровождающие инвалидов первой группы или детей-инвалидов (не более одного сопровождающего инвалида или ребенка-инвалида) имеют право бесплатного проезда в пригородном транспорте и льготного проезда на железнодорожном (на внутренних линиях (маршрутах)) транспорте в период с 1 октября по 15 мая.