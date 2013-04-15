Итальянская Air One станет вторым лоу-костом в аэропорту «Киев»

Авиакомпания – лоу-кост «Air One», дочерняя структура крупнейшего в Италии авиаперевозчика Alitalia, намерена с 1 июня 2013 года начать регулярные рейсы Катанья-Киев из международного аэропорта «Киев» (Жуляны), став, таким образом, вторым лоу-костом, после «Wizz Air Украина», заключившим договор с аэропортом. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Парк самолетов компании Air One состоит из Airbus-320 и насчитывает 10 бортов вместимостью от 165 до 180 мест. Билеты на рейс Катанья-Киев, Киев-Катанья можно купить через специализированное агентство», - разъяснили в пресс-службе и напомнили, что из аэропорта «Киев» в Италию также летает компания «Wizz Air Украина» в направлении Киев-Венеция (Тревизо), Киев-Милан (Бергамо).

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие. В 2012 году аэропорт обслужил 861,9 тыс. пассажиров – на 83,5% больше, чем в 2011 году.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала – 1,5 тыс. кв. м.

Международный аэропорт «Киев» за январь-март 2013 года увеличил пассажиропоток в 3 раза – до 311,2 тыс. человек с 108 тыс. за аналогичный период прошлого года.