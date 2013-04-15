На Пасху столичный транспорт будет работать дольше

Киевский метрополитен в ночь с 4 на 5 мая продлит свою работу на 1 час и начнет перевозку пассажиров утром 5 мая на 1 час раньше.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА об организации работы городского пассажирского транспорта во время празднования Пасхи 5 мая.

Также будет продлена на один час работа наземного транспорта общего пользования. А 5 мая наземный коммунальный транспорт начнет работать тоже на час раньше, при этом перевозка пассажиров будет организована по существующим маршрутам, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних и первых поездов метрополитена.

Более того, с 5.00 до 10.00 5 мая будет увеличено количество единиц подвижного состава на маршрутах, которые пролегают возле мест проведения богослужений, в соответствии с пассажиропотоком.

Для безопасности пассажиров и контроля за постоянной работой транспорта на линиях обеспечат дежурство ответственных лиц, говорится в сообщении.