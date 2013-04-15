ПЖД увеличила продажу билетов в пригородном сообщении

Приднепровская железная дорога в январе-марте текущего года увеличила продажу билетов на пригородные электропоезда на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 137,9 тыс. со 125,2 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

При этом суммарная стоимость приобретенных билетов на пригородные электропоезда в I квартале возросла на 5,9% - до 1,13 млн грн с 1,06 млн грн в аналогичном периоде 2012 года.

Согласно сообщению, благодаря установке автоматизированной системы контроля доступа пассажиров к пригородным поездам на вокзале Симферополь значительно уменьшилось количество безбилетных пассажиров и выросли поступления от реализации билетов.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте текущего года на Приднепровской железной дороге продажи проездных документов в дальнем сообщении увеличились на 4,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,833 млн с 1,76 млн штук.

При этом в первом квартале 2013 года пассажиры ПЖД заказали через Интернет 107,474 тыс. билетов, в том числе в марте - 41,754 тыс.