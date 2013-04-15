Приднепровская железная дорога за 1 квартал перевезла в спецвагонах 249 авто

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-марте 2013 года в специальных вагонах-автомобилевозах перевезла 249 автомобилей своих пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, в направлении Киева магистраль перевезла 128 автомобилей, в направлении Днепропетровска - 121.

По информации пресс-центра, вагоны-автомобилевозы курсируют по Приднепровской железной дороге в составе поездов № 165/166 Днепропетровск-Киев и № 11/12 Киев - Симферополь.

Как сообщал УНИАН, ПЖД в 2012 году перевезла 2 тыс. 503 частных автомобилей в специальных вагонах-автомобилевозах, курсирующих в составе поездов № 165/166 Днепропетровск-Киев и № 11/12 Киев – Симферополь. В частности, из Днепропетровска в Киев и обратно в спецвагонах перевезено 1120 автомобилей, из Киева в Симферополь и обратно – 1 тыс. 383.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Автомобилевоз - это двухъярусный вагон с 8 местами для легковых мало- и среднегабаритных автомобилей (максимально допустимая высота автомобиля - 1,7 м) общим весом 10 тонн. Места снабжены блокировками автомобилей во время движения поезда, а вагон защищен сеткой.