"Киевстар" с 24 апреля вводит новые пакетные тарифы

Крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" с 24 апреля текущего года вводит новые пакетные тарифы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции исполняющий обязанности директора по маркетингу «Киевстара» Виталий Ворожбит.

По его словам, более 75% абонентов компании уже выбрали для себя подходящие тарифные планы. При этом В.Ворожбит отметил, что новые пакетные тарифы дают возможность получать значительные объемы разных телекоммуникационных услуг за определенную абонентскую плату (ежедневную, ежемесячную и т.д). В частности, ежедневная абонентская плата в новых пакетных тарифах для абонентов предоплаченной связи "Киевстар" и Djuice составит от 0,35 до 1,1 грн в день.

Оператор предлагает один тарифный план, доступный для всех абонентов, а также два региональных тарифных плана.

Так, тарифный план "Страна Киевстар", предназначенный для абонентов на всей территории Украины, предполагает ежедневную абонплату 1,1 грн/день, за которую предоставляется 150 мин/день внутрисетевых разговоров, а также 30 смс/день за дополнительную абонплату 0,75 грн/день.

Два региональных тарифных плана "Страна Киевстар. Мой край" (Запорожская, Закарпатская, Кировоградская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Черновицкая обл.) и "Страна Киевстар. Большой край" (Полтавская, Херсонская, Луганская, Донецкая обл., АРК и Севастополь) предполагают 150 мин/день внутрисетевых разговоров, однако в первом абонплата составляет 0,75 грн/день, а во втором – отсутствует.

Кроме того, оператор вводит тарифный план "Безграничный Киевстар" для контрактных абонентов. Абонплата в размере 50 грн/мес. позволит абонентам совершать безлимитные звонки внутри сети, а также предоставляет ежедневно 30 Мб/день мобильного Интернета. Дополнительно предоставляется 30 смс/день за абонплату 0,75 грн/день.

Оператор также предлагает абонентам Djuice три новых тарифа. В частности, "Диджус стайл", действующий на всей территории Украины, "Диджус Стайл. Мой регион" (Запорожская, Закарпатская, Харьковская, Черниговская и Черновицкая обл.) и "Диджус стайл. Большой регион" (Полтавская, Кировоградская, Сумская, Херсонская, Луганская, Донецкая, Николаевская обл., АРК и Севастополь). Ежедневная абонплата составляет 0,59 грн/день, 0,35 грн/день и 0 грн/день соответственно. При этом абоненту предоставляется ежедневно 120 мин. для разговоров внутри сети, а также 30 смс за дополнительную абонплату 0,75 грн/день.

Как сообщал УНИАН, «Киевстар» продолжает развивать пакетную ценовую модель, которая была внедрена компанией в 2012 году.

В конце января текущего года Антимонопольный комитет Украины заявил, что может заняться расследованием причин повышения тарифов на мобильную связь компанией «Киевстар» только по факту повышения этих тарифов.

Справка УНИАН. Компания “Киевстар” работает на рынке с 1994 года и входит в состав VimpelCom Ltd. В 2012 году был завершен процесс объединения компаний “Киевстар” и “Вeeline-Украина” под брендом “Киевстар”.

Общая база абонентов «Киевстар» в Украине по итогам 2012 года увеличилась на 5% - до 25,96 млн с 24,77 млн абонентов в 2011 году.

В 2012 году компания увеличила суммарную выручку на 2,1% - до 13,392 млрд грн с 13,078 млрд грн в 2011 году.