Кабмин назначил заместителем гендиректора «Укрзализныци» Павла Чекалова

Генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») Сергей Болоболин представил коллективу ведомства заместителя гендиректора «Укрзализныци» Павла Чекалова. Соответствующее распоряжение (№ 228-р) принято Кабинетом министров Украины 15 апреля 2013 г. Согласно сообщению, ранее П.Чекалов занимал должность начальника Главного управления имущественных и земельных ресурсов "Укрзализныци". Как сообщал УНИАН, 28 января генеральным директором Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины был назначен С.Болоболин, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора «Укрзализныци». До него гендиректором «Укрзализныци» был Владимир Козак, назначенный в конце декабря 2012 года министром инфраструктуры.

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