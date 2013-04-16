Уровень воды в Азовском море поднялся до критической отметки. Подтоплена трасса Геническ–Стрелково

В связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра до 20-25 м/с уровень воды в Азовском море поднялся до критической отметки. В результате была частично размыта автодорога местного значения Геническ - Стрелково протяжностью 1 километр.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате подтопления временно прекращено регулярное автомобильное сообщение с селами Генгирка, Приозерное, Счасливцево, Стрелково. На данное время направление ветра - восточное, уровень воды в месте размываи – 595 мм при критическом 575 мм над уровнем моря.

С начала ухудшения погодных условий 7 государственной пожарно-спасательной частью ГСЧС Украины в Херсонской области организовано дежурство с оперативным предоставлением необходимой помощи для предотвращения несчастных случаев.

В случае ухудшения ситуации пожарно-спасательные подразделения готовы оказать помощь в транспортировке больных, подвозе первоочередных продуктов питания, буксировке машин в случае вынужденной остановки и др. В 9:30 начала работу комиссия ТЭБ и ЧС Генического района.