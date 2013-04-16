«Укрзализныця» в I кв. сократила убытки от перевозки пассажиров на 8% - до 1,86 млрд грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в январе-марте 2013 года сократила убытки от перевозки пассажиров в дальнем и пригородном сообщении по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 8% - до 1,86 млрд грн с 2,02 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

При этом убытки от перевозки пассажиров в дальнем сообщении составили более 1 млрд грн, тогда как в пригородном сообщении - 804 млн грн.

Согласно сообщению, затраты на организацию пассажирских перевозок в I квартале составили 3 млрд грн, при этом доходы от этих перевозок составили 1,1 млрд грн. При этом в январе-марте т.г. пассажирооборот вырос на 1,5%.

В пресс-службе отметили, что достичь таких результатов удалось за счет более эффективного использования парка пассажирского хозяйства: вагонов и локомотивов.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины за 2 месяца 2013 года сократили убытки от перевозки пассажиров в дальнем и пригородном сообщении на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 1,24 млрд грн.

В частности, в январе-феврале 2013 года убытки от перевозки пассажиров в дальнем сообщении составили 719,3 млн грн, в пригородном сообщении - 519 млн грн.

На организацию пассажирских перевозок за 2 месяца 2013 года железные дороги Украины потратили 1,9 млрд грн, при том что доходы от этих перевозок составили 677, 5 млн грн.

Железные дороги Украины в январе-феврале перевезли 69,79 млн пассажиров на 0,9% меньше, чем в январе-феврале 2013 года, и 64,9 млн тонн грузов - на 1,2% меньше, чем в январе-феврале 2012 года.

Убытки железных дорог Украины от пассажирских перевозок за последние 5 лет составили около 30 млрд грн.