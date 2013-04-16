"Роза ветров" отправляет международные рейсы из терминала «D» аэропорта "Борисполь"

Авиакомпания "Роза ветров" (Киев) с 15 апреля текущего года перевела все международные рейсы в терминал «D» международного аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщается на сайте компании.

Как сообщал УНИАН, с начала летней навигации 31 марта 2013 года в аэропорту «Борисполь» рейсы всех международных авиаперевозчиков обслуживаются в новом терминале «D».

Терминал «D» обслуживает 31 авиакомпанию, которые выполняют до 75 рейсов в сутки.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Роза ветров» (Windrose) основана в 2003 году. Основным видом деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP-авиарейсов.

Базовым аэропортом авиакомпании является Международный аэропорт «Борисполь».

Флот авиакомпании включает 3 собственных самолета, а также 6 самолетов авиакомпаний-партнеров.