Балога предлагает ввести мораторий на покупку служебного транспорта и ремонт учреждений

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О некоторых мерах по экономии бюджетных средств» (относительно введения моратория на строительство, капитальный ремонт административных зданий и приобретение транспортных средств органами государственной власти). Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий проект закона зарегистрировал 15 апреля народный депутат Украины Виктор Балога (внефракционный).

В частности, документ предусматривает в 2013-2014 годах введение моратория на финансирование капитального строительства и капитального ремонта административных зданий и сооружений органов государственной власти и местного самоуправления, а также госпредприятий и учреждений за средства государственного бюджета или органов местного самоуправления.

Также депутат предлагает ввести ограничение на государственные траты, связанные с приобретением самолетов, вертолетов и автотранспорта. Исключение - специализированный и оперативно-спасательный транспорт. Однако и его запрещается закреплять за должностными лицами.

Автор законопроекта убежден, что его принятие позволит обеспечить существенную экономию государственных средств и предоставит возможность направить финансовые ресурсы на решение самых неотложных общественных проблем, прежде всего тех, которые связаны с преодолением экономического кризиса и решением острых социальных проблем.