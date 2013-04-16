«ПриватБанк» отменил плату за СМС-информирование для всех своих клиентов

«ПриватБанк», первым из украинских банков, отменил плату за СМС-информирование для всех своих клиентов - владельцев платежных карт, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, с начала апреля сервис СМС-информирования подключается всем владельцам карт банка в Украине сразу после активации карты автоматически и бесплатно, а владельцы оформленных ранее карт могут активировать услугу через приложения мобильного и интернет-банкинга. «Любой владелец карты банка после проведения операции через несколько секунд получает подтверждение о трате на мобильный телефон. Это позволит контролировать безопасность расчетов и своевременно блокировать карту в случае подозрительных операций», - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления банка Олега Гороховского.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Основными владельцами банка на начало 2013 года являлись Геннадий Боголюбов - 33,83%, Игорь Коломойский - 33,77% и Triantal Investments Ltd. (Кипр) - 24,99%.