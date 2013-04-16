В Киеве с 16 по 21 апреля будет перекрыто движение на ряде улиц
Столичная Госавтоинспекция сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ теплосети на пересечении улиц Лаврской – Старонаводницкой, а также площади Героев Великой Отечественной войны с 16 апреля полностью перекрыто движение автотранспорта.
Об этом сообщается на сайте столичной ГАИ.
Ремонтные работы будут длиться по 21 апреля включительно.
Госавтоинспекция предлагает водителям пути объезда: улица Лаврская – Цитадельная - Кутузова - площадь Леси Украинки - бульвар Леси Украинки; улица Лаврская - площадь Славы – Аллея Героев Крут - Днепровский спуск; Набережное шоссе - бульвар Дружбы Народов – Московская площадь; улица Старонаводницкая - Кутузова – площадь Леси Украинки - бульвар Леси Украинки – бульвар Дружбы Народов.
Как сообщал УНИАН, сегодня на пересечении улиц Лаврской – Старонаводницкой, а также площади Героев Великой Отечественной войны произошел прорыв теплотрассы.