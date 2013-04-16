Керченская паромная переправа закрыта из-за шторма

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за шторма в проливе, разделяющем Украину и Россию.

Как сообщили УНИАН в диспетчерской службе предприятия, переправа не работает с вечера 15 апреля. Когда между РФ и Украиной снова начнут ходить паромы, пока не известно: предприятие ждет улучшения погоды.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение в Черном и Азовском морях на 16-17 апреля: ожидаются волны высотой до трех метров и сильный ветер скоростью до 30 метров в секунду.

Справка УНИАН. Керченская паромная переправа создана в 1954 году, ее основным видом деятельности является перевозка пассажиров, автомобилей и грузов через Керченский пролив из порта «Крым» в порт «Кавказ» и в обратном направлении.