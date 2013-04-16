Samsung начинает мировые продажи нового смартфона GALAXY S4

Компания Samsung (Корея) начинает мировые продажи нового смартфона GALAXY S4, он поступит в продажу в 155 странах мира, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Сообщается, что в конце апреля начнутся продажи нового смартфона GALAXY S4 в Украине.

Как отмечается в сообщении, смартфон GALAXYS4 был представлен в Нью-Йорке в марте 2013 года.

В новом устройстве используются ряд инновационных нововведений, в частности, смарфон обладает большим экраном и большей емкостью аккумулятора батареи по сравнению с предыдущими моделями.

Смартфон GALAXY S4 оснащен девятью датчиками и широким спектром технологий распознавания, которые «понимают» поведение пользователя и подстраиваются под его потребности. Это выходит за рамки привычных функций, как, например, совершение звонков и работа с приложениями.

Справка УНИАН. Samsung Electronics Co., Ltd. – мировой лидер по производству мобильных терминалов и смартфонов. Штат Samsung Electronics насчитывает 236 тыс. сотрудников, работающих в 79 странах мира. Доход компании в 2012 году составил 201 трлн корейских вон (около 188 млрд долл.).