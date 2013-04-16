На ЮЗЖД в I квартале задержаны 333 нарушителя. Общая сумма штрафа - 11,3 тыс. грн

Работники службы военизированной охраны Юго-Западной железной дороги в январе-марте 2013 года задержали 333 человека за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте (хождение по путям в неустановленных местах, незаконный проезд грузовыми поездами т.д.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, нарушители оштрафованы на общую сумму 11,356 тыс. грн.

Также сообщается, что служба военизированной охраны Юго-Западной железной дороги в январе-марте 2013 года провела 1 366 оперативных рейдов для предупреждения преступлений. Также проведено 309 рейдов совместно с сотрудниками транспортной милиции, в ходе которых выявлено 17 случаев краж имущества и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 28,735 тыс. грн. За совершенные кражи задержаны 19 человек, в отношении которых, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, возбуждены уголовные дела.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци» находится в ведении железной дороги.

«Юго-Западная железная дорога» занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.