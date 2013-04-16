Власть вновь обещает закупать отечественные авто

Приоритет в государственных закупках автомобилей – специализированных, служебных и ведомственных – будет отдан продукции украинского производства.

Об этом заявил министр Игорь Прасолов в интервью газете «Урядовый курьер» за 16 апреля.

«Сейчас готовится решение, которое будет одобрено на заседании правительства, о том, что при выполнении государственных закупок («скорые», служебные и ведомственные автомобили) приоритет будет отдан автомобилям, произведенным в Украине», - сказал И.Прасолов.

При этом он сообщил, что на сегодняшний день отечественный автопром загружен всего на 20%, а количество работников сократилось более чем вдвое. «Если в 2008 году в отрасли работали 49 тыс. человек, сейчас – 20 тыс. В 2008 году наш автопром изготовлял 401 тыс. автомобилей, а сейчас – 69,6 тыс. автомобилей. Падение – 79%. Такого падения производства автомобильной отрасли нет ни в одной стране», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, производство автомобилей в Украине по итогам 2012 года сократилось на 27% - до 76 281 единицы.

Значительнее всего сократилось производство легковых автомобилей – на 28,6%, до 69 687 единиц. Производство коммерческих автомобилей сократилось на 2,9% - до 3 235 единиц, автобусов – на 10,1%, до 3 359 единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).