Власть обещает киевлянам больше парковочных мест и экопарковки

Киевская городская государственная администрация (КГГА) подготовила на рассмотрение депутатов Киевсовета проект решения «Об утверждении Программы развития единого парковочного пространства Киева до 2015 года», в котором предусмотрено создание 22,6 тыс. дополнительных мест для парковки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Таким образом, «Киевтранспарксервис» согласно разработанной Программе планирует обустроить парковки на проезжей и тротуарной части, а также обособленных пространствах. Также обустроят «перехватывающие» площадки, паркинги и экопарковки.

"Реализация программы позволит снизить загруженность улично-дорожной сети, уменьшить пробки, освободить тротуары от автомобилей, повысить уровень предоставления услуг по парковке, а также увеличить доходную часть бюджета Киева за счет налоговых поступлений, привлечения инвестиций и увеличения количества рабочих мест", - отмечают авторы проекта.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день Киев обеспечен местами для парковки только на 25% от потребности.

Председатель КГГА Александр Попов заявил о намерении городской власти запретить парковку автомобилей на Крещатике после завершения строительства паркингов.

Также "Киевтранспарксервис" собирается создать в Киеве экопарковки.

"Экопарковки «Зеленые острова» - это наиболее экологичный вариант парковки, который будет реализовываться на территориях, которые не входят в перечень озелененных территорий общего назначения", - сообщает пресс-служба, уточняя, что при строительстве экопарковок будет применяться принцип сохранения существующих зеленых насаждений и создание новых, оснащенных для парковки.

"Возводиться такие парковки будут за средства инвесторов, а их владельцы получат льготы при уплате земельного налога или парковочного сбора. Кроме того, экопарковки будут обустроены и стоянками для велосипедов", - отметили в пресс-службе КГГА.

Справка УНИАН. КП “Киевтранспарксервис” было создано согласно решению Киевсовета от 2007 года.

КП “Киевтранспарксеривс”, которое является единственным оператором по парковке в городе, осуществляет деятельность на 25 тыс. паркоместах, из которых 17 тыс. – места ночных парковок.

*** Экопарковка (экологическая парковка) - территория для парковки транспортных средств, засеянная газонной травой и укрепленная газонной решёткой, которая предотвращает повреждение корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя эстетичный вид участка.

Экопарковка позволяет решить проблему с размещением автотранспорта и, одновременно, сохранить зелёный газон в отличном состоянии.