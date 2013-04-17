Киев получил 200 млн грн на реконструкцию Почтовой площади и новую станцию метро

Киев получил из государственного бюджета дополнительные средства на реконструкцию Почтовой площади и строительства метро на Теремки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко.

В связи с этим, отметил он, Киевской ГГА подготовлены на рассмотрение Киевсовета предложения относительно внесения изменений в Программу социально-экономического развития Киева на 2013 год.

Так, сообщил Р.Крамаренко, Киеву выделено из государственного бюджета 100 млн. грн на реконструкцию Почтовой площади, 96 млн. грн на строительство метро на ж/м Теремки и 11 млн. грн – на строительство комплекса водоснабжения на ж/м Осокорки-Северные.

Кроме того, за счет перераспределения предусматриваются средства на выполнение срочных задач – в рамках подготовки к празднованию 1025-летия Крещения Руси выделены дополнительные средства на реконструкцию парка «Владимирская горка» (8 млн. грн), обустройство пешеходной зоны от Пешеходного моста до Почтовой площади (10 млн. грн), проектирование реконструкции Парковой аллеи с реконструкцией транспортного узла на пересечении Днепровского спуска и Днепровского проезда (1 млн грн), сообщил Р.Крамаренко.

Еще 10 млн. грн будет направлено на строительство школы в 6-м микрорайоне жилого массива Осокорки, а 6,5 млн. грн – на реконструкцию дорог в селах Подгорцы и Ходосовка, прилегающих к полигону отходов № 5.

«Сегодня большинство заказчиков уже начали работы, и их стоимость нуждается в некоторых уточнениях в пределах выделенных ассигнований из городского бюджета. В частности, в пределах предусмотренных ассигнований выделено 38,7 млн. грн для погашения задолженности за минувшие годы, в отношении некоторых объектов откорректирована стоимость проектных работ. Кроме того, в марте было принято распоряжение о распределении средств природоохранного фонда. Из общего перечня 23 объекта – это работы капитального характера, на которые предусматривается направить 40,4 миллионов гривен», – сказал Р.Крамаренко.