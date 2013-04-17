В Херсоне подорожал проезд в электротранспорте

С 1 мая проезд в троллейбусах коммунального предприятия "Херсонэлектротранс" подорожает на на 25%, или 25 копеек - до 1,25 грн.

Как передает корреспондент УНИАН соответствующее решение 16 апреля принял на своем заседании исполком Херсонского горсовета.

Повышение стоимости проезда объясняется неоднократными просьбами со стороны руководства ГКП "Херсонэлектротранс" и обращений работников предприятия о необходимости повышения цены за проезд до уровня экономически обоснованных затрат предприятия. Предприятие аргументирует рост производственных затрат увеличением минимальной заработной платы и необходимостью погашения задолженности по зарплате.

По словам директора ГКП Михаила Мосина, повышение тарифа на проезд позволит обеспечить техническое обслуживание подвижного состава, безопасность перевозки пассажиров, предотвратит аварийные ситуации.

Также на заседании горисполкома были утверждены новые цены на месячные проездные билеты, для учащихся общеобразовательных школ они теперь будут стоить 30 грн, для студентов дневных отделений - 38 грн, для граждан, предприятий и организаций - 100 грн.

Ранее М. Мосин заявлял в СМИ, что появление задолженности по зарплате на предприятии связано с тем, что государство с большими задержками и в неполном объеме возмещает ГКП «Херсонэлектротранс» средства за перевозку льготных категорий пассажиров. Так в 2012 году из 20 млн грн субвенции за льготников «Херсонэлектротранс» недополучил 5 млн грн. В текущем году только за I квартал года недофинансирование перевозки льготников составило 1,4 млн грн.

По данным на 2 апреля, долг по заработной плате в «Херсонэлектротранс» составляет 1,3 млн грн, долг перед Пенсионным фондом – 5 млн грн, налоговые долги – более 2,5 млн грн. В целом объем долгов предприятия уже составляет более 9,5 млн грн.