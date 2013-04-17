Миндоходов хочет упростить процедуру пересечения границы для автобусов с туристами

Министерство доходов и сборов Украины намерено упростить процедуру пересечения границы для туристов, путешествующих автобусом, посредством введения реверсных полос движения в пунктах пропуска через государственную границу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«Упрощения будут внедрены в пунктах пропуска, реконструированных к Евро-2012, и коснутся, прежде всего, организованных групп туристов, путешествующих автобусами. По реверсным полосам возможен как въезд в страну, так и выезд, – в зависимости от необходимости, а это определенно сократит время прохождения госграницы и сократит очереди на границе», - сообщили в Миндоходов.

При этом в министерстве предложили туристическим компаниям заранее подавать информацию о запланированных маршрутах – как туристов, так и официальных делегаций для того, чтобы таможенные органы успели подготовить полосы движения и максимально сократить срок прохождения таможенных процедур.

«Транспортные средства, на которых туристы будут проезжать через границу, таможенники проверят в первую очередь», - отметили в Миндоходов и рассказали, что на период сезонного роста туристического потока количество инспекторов будет увеличено.

Как сообщал УНИАН, в феврале Министерство доходов и сборов заявило о необходимости использовать опыт Евро-2012 в части либерализации правил прохождения через границу и ускорения процедур пропуска транспортных средств между Украиной и Польшей. Речь шла о введении общей полосы движения «зеленый коридор», сокращающей время прохождения границы на 40% и одновременно увеличивающей пассажиропоток. Эксперимент по введению такой полосы был успешен и им уже заинтересовались таможенные администрации Беларуси и России. Представители этих ведомств намеревались посетить таможенные посты Львовской области с целью обмена опытом.