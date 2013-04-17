Продажи автомобилей в Европе снизились почти на 10%

Варшава. Жители 30 европейских государств в первом квартале текущего года купили 3,096 млн штук новых автомобилей, что на 9,7% меньше показателей первых трех месяцев прошлого года.

Об этом свидетельствую данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АЕСА), которыми располагает УНИАН.

Падение продаж в марте на 26 рынках стран Европейского Союза (без учета Мальты) и стран EFTA (Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн и Исландия) составило 10,3%.

По данным АЕСА, в марте т.г. уже 18-й месяц подряд наблюдается снижение продаж автомобилей, при этом в странах ЕС в прошлом месяце продано 1,3 млн машин.

Продажи автомобилей в Евросоюзе в марте достигли своего минимального значения за последние 10 лет.

Среди крупнейших автомобильных рынков Европы рост продемонстрировала только Великобритания (+5,9%), в то время как падение рынка в Германии составило 17,1%, во Франции - 16,2%, в Испании - 13,9%, в Италии - 4,9%.

По итогам квартала, кроме показавшего 7,4% роста великобританского рынка, другие крупнейшие рынки продемонстрировали снижение в пределах от 11,5% до 14,6%.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты) в феврале снизились в годовом выражении на 10,5% после снижения на 8,7% в январе текущего года.

Справка УНИАН. По данным АСЕА, которая готовит свои рапорты на базе информации о новозарегистрированных автомобилях, в 2012 году продажи новых авто в 26 странах ЕС упали более чем на 8% - до 12,05 млн штук.

В прошлом году продажи автомобилей на европейском рынке достигли своего 17-летнего минимума.