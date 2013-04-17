"Укрзализныця" недополучила 42,4 млн грн компенсации за перевозку студентов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в январе-марте 2013 года недополучила 42,4 млн грн, или 97,3%, от общей суммы компенсации за перевозку по льготным тарифам студентов и учеников профессионально-технических учебных заведений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, общая сумма компенсации составляет 43,6 млн грн.

"За перевозку этой льготной категории граждан от Министерства образования и науки Украины получено 1,2 млн грн, что составляет лишь 2,7% от суммы предоставленных услуг", - отметили в пресс-службе, напомнив, что на основании студенческого билета студенты оплачивают только 50% стоимости проезда железнодорожным транспортом, остальные 50% перевозчику должно компенсировать Министерство образования и науки Украины.

Согласно сообщению, в 2012 году "Укрзализныця" также не получила в полном размере компенсацию за перевозку студентов. Министерство оплатило лишь 23,7% от суммы предоставленных услуг и задолжало 122,5 млн грн.

"Такая финансовая недисциплинированность фактически вымывает оборотные средства в железнодорожной отрасли, не позволяет обновлять подвижной состав и повышать качество обслуживания пассажиров", - отметили в пресс-службе "Укрзализныци".

Таким образом, железные дороги, выполняя нормы действующего законодательства и не ограничивая права граждан на льготный проезд, из года в год недополучают большую часть потраченных средств.

Вместе с тем, "Укрзализныця" обеспечивает льготные перевозки детей в возрасте от 6 до 14 лет. Стоимость детского билета составляет 75% от стоимости проезда взрослого пассажира. Начиная с 2005 года и по 2012 год железные дороги недополучили за перевозку детей 6-14 лет 243,5 млн грн. За 1 квартал 2013 года за этот вид перевозок ведомство не получило 6,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года железные дороги перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 25,2 млн грн, а получили лишь 0,87 млн грн компенсации, что составляет 3,2% необходимой суммы.

Железные дороги Украины в 2012 году получили из бюджетов разных уровней 175 млн грн компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщении, что составляет всего 47,6% от необходимой суммы.

«Укрзализныця» в 2012 году перевезла более 184 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов и детей погибших шахтеров, военнослужащих и железнодорожников

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме.