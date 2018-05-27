Девайсы-2013: какие устройства предпочитают украинцы и как меняются вкусы

Девайсы и украинцы стали неразлучными друзьями и на работе, и дома, и в дороге. Без мобилки, планшета, ноута, смартфона многие чувствуют себя потерянными и начинают оперировать выражениями "чего-то не хватает" и "без НЕГО - как без рук".

Электронных "друзей" выбирают очень придирчиво, хотя и ненадолго. Если кое-кто и привыкает к гаджету, годами пользуясь привычным телефоном или ноутбуком, то большинство пользователей без сожаления расстаются с устаревшим устройством. Пусть даже устарело оно не технически, а морально - то бишь, производитель, добавив ту или иную кнопку, изменив дизайн и название, пытается стимулировать продажи. Потребитель предпочитает, чтоб девайс отвечал требованию "всё в одном и побольше, побольше...", а с недавних пор - чтоб обязательно умещался в сумочку-карман-барсетку, дабы не разлучаться с ним ни дома, ни в пути, ни на работе. Ничего не поделаешь - стиль жизни "на бегу" выдвигает свои требования к техническим спутникам современного человека. И желательно, чтоб все это было многофункционально, красиво, прочно и... не чересчур дорого (стоимость для большинства, по-прежнему, является существенным фактором. Исключения - разве что "статусные" приобретения, когда вещь покупается по принципу "чем дороже - тем лучше", проще говоря, для понтов). В свою очередь, производители чутко реагируют на запросы покупателей и пытаются не только следовать им, но и сами создавать и стимулировать.

Новый навороченный дизайн, рекламные кампании, новые дополнительные функции (пусть и не всегда нужные и используемые после покупки) и, тем более, какие-то принципиальные технологические или конструктивные новшества заставляют покупать все более новое и интересное. Впрочем, и с новой "игрушкой" взаимоотношения строятся по тому же принципу - "пока новый девайс не разлучит нас"... И так, пожалуй, будет до бесконечности, поскольку научно-технический прогресс упорно движется вперед. А в такой сфере, как ІТ, сегодняшняя суперновинка через год-другой может быть названа "барахлом" и мирно упокоиться в глубинах кладовки или отправиться "на детали", затерявшись в недрах на радио-рынке.

Мобильники есть почти у всех. Смартфоны – догоняют

В Украине становится все больше обладателей мобильных телефонов. Так, с ноября 2011 года по сегодняшний день владельцев мобильников стало в стране на 5% больше. Ими теперь обладает 89% населения Украины – такие данные показало исследование компании Research & Branding Group. При этом наиболее «омобиленными» являются украинцы в возрасте до 40 лет (99%), а наименьшее количество аппаратов среди тех, кому большее 55-ти лет (72%). Также надо принимать во внимание, что многие пользователи имеют по два мобильных телефона, либо мобилку и смартфон.

Растут и продажи мобильных устройств, причем смартфоны забирают «под себя» все большую долю рынка. В компании GfK Ukraine нам рассказали, что по данным их исследования, в 2012 году в Украине было продано 8,5 млн мобильных телефонов и смартфонов на сумму более 8 миллионов гривен. Доля смартфонов в продажах составила 26% в количественных показателях или 56% в денежных. При этом продажи смартфонов продолжают расти на фоне сокращения спроса на простые «мобильники». Так, если в январе 2012 года доля продаж смартфонов составляла 20% в штуках (46% в деньгах), то к марту 2013 года она достигла 34% в штуках (67% в деньгах). В целом, по итогам прошлого месяца украинцам было продано на 79% в количественных показателях (63% в денежных) больше смартфонов, год назад. «Подобная тенденция объясняется тем, что цены смартфонов становятся более доступными для потребителей. При этом, продажи более дорогих устройств стимулируются развитием их характеристик и производительности», - отмечают в компании GfK Ukraine.

Имеющиеся у украинцев мобильные телефоны представлены преимущественно трубками Nokia и Samsung. Согласно данным Research & Branding Group, обладателями мобильников Nokia сегодня является каждый второй украинец, а трубок Samsung – еще треть. При этом финского производителя предпочитают мужчины (57%), а Samsung чаще приобретает слабый пол (40%). И те и другие при этом предпочитают моноблоки (78%), причем с обычной клавиатурой (80%). Девайсы с сенсорными экранами – прерогатива молодежи (29%), причем по сравнению с показателями 2012 года число сторонников сенсорных экранов уже выросло на 5%.

По оценкам сети гаджетов «Цитрус» в марте этого года самой распространенной операционной системой для смартфонов в Украине остался Андроид. «Благодаря тому, что Андроид-смартфоны сегодня широко представлены у большинства производителей и доступны для любого бюджета — от 800 до 7000 грн, их доля за год выросла практически на 20% и составила 64% всех смартфонов. В денежном измерении Андроид-смартфоны заняли 53% рынка и будут расти дальше», отметил Виктор Шолошенко, директор по маркетингу сети «Цитрус».

Ровно в 4 раза выросла и "яблочная" система iOS. По количеству проданных устройств доля iOS выросла до 12% всех смартфонов, и более 35% в денежном измерении. Активный рост также показала новая операционная система WindowsPhone, продвигаемая компанией Microsoft.

Около 40% новых мобильных телефонов украинцы сегодня покупают в сетевых магазинах мобильной связи. Почти каждый пятый украинец приобретает новый девайс в сетевых супермаркетах электроники, и только каждый десятый - в фирменных магазинах производителей. А каждый четвертый (24%) покупает там, где дешевле.

Из всех функций современных трубок украинцами наиболее востребованы голосовые звонки и SMS (98%). Следующими по популярности идут музыка/радио (22%), фото-/видеосъемка (14%) и мобильный интернет (11%).

Наиболее широко различными функциями мобильников пользуются респонденты в возрасте до 30 лет: музыка/радио (47%), интернет (26%), фото-/видеосъемка (24%), органайзер (11%), социальные сети (10%), игры (8%), просмотр видео (6%).

Связь и интернет: "мобильных" украинцев на 20% больше, чем реальных

Оператором с наибольшей клиентской базой на данный момент в Украине продолжает оставаться Киевстар, количество абонентов которого на конец первого квартала нынешнего года составило почти 26 миллионов человек. Второе место по популярности удерживает МТС – почти 20,7 млн абонентов. Далее следует Life:) с почти 11,1 млн абонентов и замыкают список три оператора: Интертелеком – (1,2 млн абонентов), Укртелеком – ( чуть более 1 млн абонентов) и PEOPLEnet – (854 тыс. абонентов).

При этом за последний год (по сравнению с апрелем прошлого года) абонентская база компании МТС увеличилась на почти 7%, число клиентов Киевстара увеличилось на почти 5%, а Life:) пополнил число пользователей на более чем 14%. Больше всего за последний год пополнил число своих пользователей Интертелеком (рост 18%, доля рынка - 2,1%). Правда, такие показатели - во многом связаны с тем, что компания в прошлом году «взяла под свое крыло» абонентов CDMA-оператора ITC, прекратившего свою деятельность в Украине.

На сегодняшний день в Украине к услугам мобильной связи разных операторов в Украине подключено 57,5 миллионов абонентов, что на 12 млн больше, чем украинцев, проживающих нынче в стране. Данный факт ярко свидетельствует о том, что многие обзаводятся не одним, а несколькими мобильными телефонами или телефоном с двумя сим-картами, подключенными к разным операторам. Это позволяет экономить деньги на мобильной связи, поскольку в Украине, между одним и тем же оператором стоимость соединения и разговора почти нулевые, а на мобильные других операторов звонить весьма дорого.

Как сообщили УНИАН в компании GfK Ukraine, спрос на мобильники с двумя сим-картами растет как в сегменте смартфонов, так и бюджетных телефонов. «Эти устройства могут покупать и те, кто уже пользуется услугами разных операторов и носит с собой два телефона», - отмечают в GfK Ukraine. По мнению специалистов компании, причиной увеличения числа абонентов с несколькими SIM-картами является подорожание межсетевых разговоров. Недорогие внутрисетевые звонки и sms, которые предлагают операторы, замыкают трафик внутри сети. А межсетевые звонки становятся слишком дорогими на фоне внутрисетевых.

Больше всего за услуги мобильной связи на сегодняшний день платят владельцы iPhone (по итогам исследования компании Consumer Intelligence Research Partners). Самые дешевые звонки из Украины за границу предоставляют мобильные операторы Life:) (от 12 коп.\минута) и МТС Украина (от 15 коп.). А вот международный роуминг у всех операторов Украины – недешевый. Поэтому опытные путешественники покупают карточку TravelSIM. Эта услуга мобильной связи разработана специально для путешественников и работает как международная SIM-карта - и по предоплате, и на договорной основе, предоставляя самые низкие тарифы на роуминг.

Согласно исследованиям, сегодня каждый четвертый молодой человек в возрасте от 16 до 24 лет и каждый десятый – в возрасте от 25 до 34 лет – используют свои мобильные для доступа в интернет. 58% украинцев здесь выбирают также товары и услуги. Почти 50% владельцев мобильных телефонов пользуются своими устройствами для доступа к сайтам или приложениям электронных изданий вроде газет и журналов. Среди владельцев смартфонов этот показатель выше и приближается к 60%. Более глубокий анализ рынка мобильного интернета показывает, что потенциальный мобильный клиент сегодня – это владелец смартфона с сенсорным экраном, который выходит в Интернет на ходу через GPRS/3G. Эксперты прогнозируют, что к концу каждый третий владелец мобильного будет выходить через него в интернет.

Портативные устройства: все тоньше и легче

На рынке мобильных компьютеров, согласно исследованиям GfK Ukraine, сегодня происходит вполне предсказуемый рост ультратонких ноутбуков, который начался еще во втором полугодии 2012 г. Так по итогам марта 2013 их доля от общего рынка ноутбуков составила 4% в натуральном выражении и 7% в денежном, в марте прошлого года эти показатели равнялись 1% и 2% соответственно. Этот рост обусловлен в первую очередь снижением цены на 41%. На рынке появляется все больше бюджетных ультратонких ноутбуков. Сегодня среднерыночная цена на такие ноутбуки составляет $870.

Нетбуки продолжают терять позиции. В марте 2013 их доля на рынке всех ноутбуков снизилась еще на 2,4 п.п. по сравнению с мартом 2012 и составила 11% в натуральном выражении и 6% в денежном. Отчасти падение спроса на эти устройства были обусловлены стремительным ростом медиа-планшетов. Март 2013 показал почти 7-кратный рост продаж по отношению к марту 2012. Широкое предложение на рынке в различных ценовых категориях увеличивает спрос на такие устройства, но наибольшей популярностью пользуются недорогие планшеты – до 300$.

Продажи стационарных компьютеров в марте 2013 снизились на 11%. Единственный сегмент, который слегка растет - это моноблочные компьютеры, но их доля от общего рынка десктопов составляет не более 2% в натуральном и 4% в денежном выражении. Рост продаж в этом сегменте сдерживается высокой ценой (немного выше $1000). Падает спрос и на LCD мониторы – продажи снизились на 8%.

В сегменте печатающей техники многофункциональные устройства (МФУ) пользуются большей популярностью, чем принтеры (71% в натуральном и 70% в денежном эквиваленте). Этот факт объясняется тем, что средняя стоимость МФУ не сильно отличается от стоимости принтера, так как 65% всех МФУ – припадает на более дешевые - струйные. В сегменте ж принтеров 65% продаж сегодня приходится на устройства с лазерной технологией печати.

Любовь Осипова