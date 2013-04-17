В мае на рынок поступит новый планшет Senkatel Maximus, разработанный для стран СНГ

Во второй половине мая на рынок Украины, России и стран СНГ поступит первое готовое совместное решение компаний Intel и Senkatel – новый уникальный 10,1-дюймовый планшет Senkatel Maximus T1001. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации Intel.

Intel и Senkatel объявили о начале сотрудничества, в рамках которого планируется разработка и производство ряда планшетных компьютеров под торговой маркой Senkatel на базе ОС Android и Windows 8, а также телевизионных приставок на основе новейших технологических решений от Intel.

Новые решения от Intel и Senkatel, прежде всего, будут предназначены для сегмента потребительского рынка средней ценовой категории, а также образовательного сегмента.

Как отметил Борис Зиньков, специалист Intel по продаже ODM продуктов, первоочередной задачей Intel является активное участие в развитии локальных рынков, и этому помогает сотрудничество c партнерами на этих рынках.

«Сегодня совместная работа Intel и Senkatel дала хороший результат и позволила создать интересный продукт, привлекательный для людей, которые хотят получить высокопроизводительный планшет по умеренной стоимости», - сказал он.

Справка УНИАН. Корпорация Intel (США) – мировой лидер в разработке инновационных решений для вычислительной техники, в частности, процессоров для компьютеров. Чистая прибыль корпорации в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилась на 15% и составила 11 млрд долл., выручка - 53,3 млрд долл., что на 1,2% меньше, чем в 2011 году.

Компания Senkatel имеет центральный офис в г. Торонто (Канада) и отделения в разных странах мира, в том числе производственные и торговые офисы в гг. Гонконг, Шеньчжень (Китай), офис в США, представительство и подразделение по разработке ПО в г. Киеве (Украина).