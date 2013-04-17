"Укрзализныця" в 1-м квартале получила менее половины из 84,3 млн грн компенсации за перевозку льготников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-марте 2013 года получила от областных и районных госадминистраций 35,8 млн грн компенсации за перевозку отдельных категорий граждан, что составляет 42,5% от общей суммы компенсации в 84,3 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, в январе-марте текущего года перевезено льготных категорий граждан в пригородном сообщении на сумму 67,9 млн грн, при этом компенсировано только 50% этой суммы.

Вместе с тем, в первом квартале 2013 года местные органы власти Кировоградской области компенсировали Южной железной дороге (ЮЖД) 111,9% затраченных на перевозку средств, тогда как Одесской железной дороге (ОЖД) компенсировали 74,5%. Черниговская область компенсировала ЮЖД 77,8% за январь-март, а Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) только 45,7%. При этом Черкасская область компенсировала ОЖД 43,6%, а ЮЗЖД - 13,9% средств. Донецкая область компенсировала в первом квартале 45,4% затрат на перевозку пассажиров-льготников Донецкой железной дороге, тогда как для ЮЖД средства выделены не были.

В пресс-службе отметили, что за три месяца текущего года компенсация перевозок льготников ЮЗЖД из бюджета Киева составила 7,9% - 666,6 тыс. грн из 8,4 млн грн общей суммы.

При этом Житомирская область компенсировала ЮЗЖД 8,6% - 203,5 тыс. от полученных на 2,4 млн грн услуг.

"Негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов от перевозки льготных категорий граждан наблюдается из года в год, существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют улучшать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав", - отметили в пресс-службе, уточнив, что в бюджетах местных органов власти на компенсации за перевозку льготников закладываются значительно меньшие суммы, чем реальные расходы железнодорожного транспорта от перевозки этих категорий граждан.

В пресс-службе "Укрзализныци" отметили, что в условиях ограниченности ресурсов бюджета для обеспечения надлежащей компенсации железнодорожному транспорту за льготные перевозки необходим эффективный механизм финансирования компенсационных выплат за льготный проезд, предусматривающий предоставление адресной денежной помощи на оплату услуг за проезд для граждан, нуждающихся в гарантированной социальной защите.

"По мнению специалистов, замена предоставления льгот адресной денежной помощью позволила бы обеспечить целевое использование прав граждан на социальную защиту, экономное потребление услуг, уменьшение расходов на реализацию социальных программ за счет всестороннего контроля предоставления и использования льгот", - отмечено в пресс-релизе "Укрзализныци"

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в январе-марте 2013 года недополучила 42,4 млн грн, или 97,3%, от общей суммы компенсации за перевозку по льготным тарифам студентов и учеников профессионально-технических учебных заведений.

В январе 2013 года железные дороги перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 25,2 млн грн, а получили лишь 0,87 млн грн компенсации, что составляет 3,2% необходимой суммы.

Железные дороги Украины в 2012 году получили из бюджетов разных уровней 175 млн грн компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщении, что составляет всего 47,6% от необходимой суммы.

«Укрзализныця» в 2012 году перевезла более 184 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов и детей погибших шахтеров, военнослужащих и железнодорожников

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме.