ДЖД в 1-м квартале сократила погрузку на 8% - до 30,9 млн тонн

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-марте текущего года сократила погрузку по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 8% - до 30,9 млн тонн грузов с 33,6 млн тонн, что составляет 36,7% от общих объемов "Укрзализныци". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

При этом среднесуточная погрузка в первом квартале 2013 года сократилась на 7% - до 344 тыс. тонн с 370 тыс. тонн в первом квартале 2012 года.

Основным видом груза ДЖД в первом квартале традиционно являлся каменный уголь, которого было погружено 18,4 млн тонн. В среднем за сутки ДЖД грузила 204 тыс. тонн угля (2973 вагона), что составляет 59,2% от общих объемов перевозок по дороге.

Кроме этого, одними из основных грузов в январе-марте текущего года были черные металлы - 3,7 млн тонн, флюсы - 2,5 млн тонн, кокс - 2,4 млн тонн, строительные грузы - 580,6 тыс. тонн, соль - 406, 9 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в 2012 году сократила погрузку на 7,1% по сравнению с 2011 годом — до 142,6 млн тонн грузов.

По данным дороги, снижение погрузки вызвано спадом промышленного производства и отсутствием рынка сбыта в горно-металлургическом комплексе.