"Укрзализныця" увеличила количество дополнительных рейсов на Пасхальные и майские праздники

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» для обеспечения повышенного спроса на железнодорожные перевозки увеличила количество дополнительных рейсов на поезда в наиболее популярных направлениях к майским и Пасхальным праздникам, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, Юго-Западная железная дорога назначила поезда № 207/208 Киев - Ужгород, № 537/538 Киев - Ужгород, № 217/218 Киев - Ивано-Франковск, № 269/270 Киев - Ивано-Франковск, которые совершат 12 дополнительных рейсов.

Южная железная дорога назначила поезда № 282/281 Симферополь - Киев, № 517/518 Симферополь - Львов, № 504/503 Симферополь - Киев, которые совершат 8 дополнительных рейсов.

"На эти дополнительные рейсы поездов предварительная продажа билетов будет открыта в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» для обеспечения повышенного спроса на железнодорожные перевозки назначила 112 дополнительных рейсов на поезда дальнего следования к майским и Пасхальным праздникам. Количество дополнительных мест для перевозки пассажиров составит около 100 тыс. При этом дополнительные поезда совершат 55 рейсов в западном направлении и 40 рейсов в крымском направлении.