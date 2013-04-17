ДЖД в 1-м квартале перевезла более 46 тысяч инвалидов

Донецкая железная дорога в январе-марте 2013 года перевезла 46,4 тыс. пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, 42 пассажира из общего числа заказали специализированные вагоны для инвалидов-колясочников. При этом, чаще всего спецвагоны были задействованы на направлениях Киев, Одесса, Славянск и Симферополь.

Донецкая железная дорога уже получила 8 заявок на перевозки инвалидов-колясочников в специальных вагонах в мае и 2 заявки на июнь.

Сейчас у ДЖД имеется 3 специализированных вагона для перевозки инвалидов-колясочников. Они включаются в состав поездов при наличии заявки.

"Заказать вагон для людей с особыми потребностями можно на любом вокзале железной дороги, получив у дежурного по вокзалу бланк заявления. При этом совсем не обязательно пассажиру с ограниченными физическими возможностями лично оформлять заявку, это могут сделать за него с предъявлением соответствующих документов. Заявление подается не менее чем за 5 суток до отправления поезда, в нем должны быть указаны номер поезда, дата выезда и маршрут следования", - уточнили в пресс-службе ДЖД, отметив, что стоимость билета при этом такая же, как и в обычном купейном вагоне в составе поезда, в который он включен.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2012 году перевезла более 184 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов и детей погибших шахтеров, военнослужащих и железнодорожников

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме.