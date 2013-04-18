"Астелит" в I квартале сократил убыток на 4,7%

Оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:) в январе-марте 2013 года сократил чистый убыток на 4,7% - до 119,2 млн грн со 125,1 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Об этом сказано в финансовом отчете оператора, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно отчету, в первом квартале 2013 года «Астелит» увеличил выручку на 8,6% - до 792,5 млн грн с 729,9 млн грн в январе-марте 2012 года.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) украинского оператора в первом квартале 2013 года вырос на 12,7% - до 223,8 млн грн с 198,5 млн грн за аналогичный период 2012 года.

EBITDA margin по итогам января-марта т.г. увеличилась до 28,2% с 27,2% в 1 квартале 2012 года.

Количество абонентов компании в первом квартале текущего года увеличилось на 12,1% - до 11,1 млн (из них активных – 8,2 млн) по сравнению с 9,9 млн (из них активных – 7,1 млн) в первом квартале 2012 года.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента) компании по итогам первого квартала сократился на 4% - до 23,8 грн с 24,8 грн в первом квартале 2012 года.

«В первом квартале 2013 года мы продолжили демонстрировать высокие темпы роста компании, увеличив нашу абонентскую базу на один миллион клиентов и доход – на 8,6%", - приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора «Астелита» Александра Баринова.

Как сообщал УНИАН, оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:) в 2012 году сократил чистый убыток на 26% - до 56,1 млн долл. с 75,8 млн долл. в 2011 году.

Справка УНИАН. Акционерами компании «Астелит» являются Turkcell (Турция) – 55% и СКМ – 45%. Выйдя в 2005 году на украинский рынок, оператор создал мобильной связи life:), охватывающую территорию, на которой проживает свыше 98% населения Украины.

Компания обслуживает 11,1 млн абонентов как предоплаченной, так и контрактной форм подключения. Доход компании в 2012 году составил 3,24 млрд грн.