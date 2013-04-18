Открывается предпродажа билетов на два дополнительных рейса Киев-Симферополь

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») открывает предварительную продажу билетов на два дополнительных рейса Киев-Симферополь, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, 18 апреля после 9:00 открывается предварительная продажа билетов на дополнительный рейс поезда №237 Киев-Симферополь. Поезд отправится 27 апреля со станции Киев-Пассажирский в 17:05 и прибудет на станцию Симферополь-Пассажирский 28 апреля в 9:50.

Также в ближайшее время будет открыта предварительная продажа билетов на дополнительный поезд №529 Киев-Симферополь, который отправится в рейс 30 апреля со станции Киев-Пассажирский в 23:25 и прибудет на станцию Симферополь-Пассажирский 1 мая в 17:00.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») для обеспечения повышенного спроса на железнодорожные перевозки увеличила количество дополнительных рейсов на поезда в наиболее популярных направлениях к майским и Пасхальным праздникам.

В частности, Юго-Западная железная дорога назначила поезда №207/208 Киев-Ужгород, №537/538 Киев-Ужгород, №217/218 Киев-Ивано-Франковск, №269/270 Киев-Ивано-Франковск, которые совершат 12 дополнительных рейсов.

Южная железная дорога назначила поезда №282/281 Симферополь-Киев, №517/518 Симферополь-Львов, №504/503 Симферополь-Киев, которые совершат 8 дополнительных рейсов.

Ранее «Укрзализныця» назначила 112 дополнительных рейсов в составе дополнительных поездов формирования украинских железных дорог.