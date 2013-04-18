Прибыль корпорации Intel снизилась на 17%

Чистая прибыль мирового лидера в разработке инновационных решений для вычислительной техники корпорации Intel (США) снизилась в первом квартале 2013 года по сравнению с 4 кварталом 2012 года на 17% и составила 2 млрд долл. (по системе GAAP).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Intel.

Выручка за отчетный период составила 12,6 млрд долл., что на 7% меньше, чем в 4 квартале 2012 года, прибыль на акцию снизилась на 17% и составила 0,4 долл. Операционная прибыль корпорации Intel за отчетный период снизилась на 17% и составила 2,5 млрд долл.

В результате операций корпорация сформировала доход порядка 4,3 млрд долл. наличными, выплатила дивиденды в размере 1,1 млрд долл. и потратила 533 млн долл. на выкуп своих 25 млн акций.

Во втором квартале компания прогнозирует выручку в размере 12,9 млрд долл. (плюс-минус 500 млн долл.).

Справка УНИАН. Intel – мировой лидер в разработке решений для вычислительной техники, в частности процессоров для компьютеров. Чистая прибыль корпорации в 2011 году составила 12,9 млрд долл. (по системе GAAP), выручка - 54 млрд долл. Корпорация имеет офис в Украине, который занимается маркетинговой поддержкой и организацией поставок продукции Intel в Украине. Деятельность представительства направлена на активную работу с производителями ПК, дистрибуторами и разработчиками ПО республики, которая является частью региона, объединяющего страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.