УЗ назначила дополнительные рейсы поездов до Ужгорода и Ивано-Франковска на 8 мая

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» с целью создания максимально благоприятных условий для отдыха граждан назначила дополнительные рейсы поездов сообщением Киев - Ужгород и Киев - Ивано-Франковск на 8 мая 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, были назначены поезд № 207 Киев - Ужгород, отправлением из Киева 8 мая в 18:48, и поезд № 217 Киев - Ивано-Франковск, с отправлением из Киева 8 мая в 17:35

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» для обеспечения повышенного спроса на железнодорожные перевозки назначила 112 дополнительных рейсов на поезда дальнего следования к майским и Пасхальным праздникам. Количество дополнительных мест для перевозки пассажиров составит около 100 тыс. При этом дополнительные поезда совершат 55 рейсов в западном направлении и 40 рейсов в крымском направлении.