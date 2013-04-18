Компания Samsung представила новый смартфон

Компания Samsung (Корея) представила смартфон GALAXYMega – устройство, в котором сочетаются портативность и удобство смартфона с многозадачностью и широкоформатным режимом просмотра планшета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, смартфоны Samsung GALAXYMega поступят в украинскую розницу в начале июня 2013 года.

Новое устройство, пополнившее семейство GALAXY, предлагает оптимальный опыт просмотра благодаря большому 6,3-дюймовому HD-экрану, при этом смартфон достаточно тонкий и портативный, чтобы пользоваться им одной рукой, и легко помещается в кармане.

GALAXYMega сочетает в себе множество популярных функций смартфона и планшета, таких как простота в использовании, разделение экрана, многозадачность, легкость переключения между видео и другими приложениями и многое другое.

Справка УНИАН. Samsung Electronics Co., Ltd. – мировой лидер по производству мобильных терминалов и смартфонов. Штат Samsung Electronics насчитывает 236 тыс. сотрудников, работающих в 79 странах мира. Доход компании в 2012 году составил около 188 млрд долл.