Приднепровская железная дорога сократила выбросы в атмосферу

Приднепровская железная дорога по итогам 2012 года сократила выбросы различных загрязняющих веществ в атмосферу на 22%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, га ПЖД проводится системная работа по уменьшению негативного влияния технологических процессов на окружающую среду.

"Благодаря принятым мерам в 2012 году магистраль сократила выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. Это стало возможным за счет теплотехнического налаживания газовых котлов, ликвидации угольных котлов на станциях железной дороги с переводом на электроотопление", - уточнили в пресс-службе, отметив, что весомые результаты дало и техническое переоснащение локомотивного хозяйства.

При этом, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду обеспечивается путем замены подвижного состава и реконструкции существующей инфраструктуры. Таким образом, отметили в пресс-службе, при выполнении заводских капремонтов проводится комплекс работ по повышению экономичности топливной системы дизелей, что дает возможность практически на треть улучшить экономические показатели работы тепловозов.

"В прошлом году на ремонтных заводах такой капремонт прошли 9 тепловозов Приднепровской железной дороги", - отметили в пресс-службе ПЖД.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году железные дороги уменьшили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 16%.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.