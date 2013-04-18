ПЖД в 2012 году сократила потребление воды на 11%

Приднепровская железная дорога в рамках реализации комплекса мероприятий по охране окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов, в частности, воды, в 2012 году сократила потребление свежей воды на 10,9%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

"Уменьшение водопотребления на предприятии достигнуто благодаря экономному водопользованию и жесткому учету потребленного (путем установления счетчиков)", - отметили в пресс-службе.

При этом в 2012 году также на 0,7% уменьшился забор поверхностной воды из природных водных источников, на 5,6% - добыча подземных вод и на 0,3% - сброс сточных вод в водоемы.

В пресс-службе пояснили, что обеспечение потребностей железной дороги водой осуществляется за счет добычи воды из 122 артезианских скважин и 20 водозаборов поверхностных вод. Очистка сточных вод на железной дороге обеспечивается 4 комплексами очистных сооружений и 9 комплексами предварительной очистки сточной воды.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.