Железные дороги Украины в I квартале сократили грузоперевозки на 3,6%

Железные дороги Украины в январе-марте 2013 года сократили объем перевозки грузов на 3,6% по сравнению январем-мартом 2012 года - до 101,2 млн тонн со 104,9 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 1% - до 84,3 млн тонн.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат) Украины, на железнодорожном транспорте в январе-марте 2013 года отправка зерна и продуктов помола сократилась на 7,4% - до 5,5 млн тонн, отправка строительных материалов увеличилась на 3,2% - до 8,8 млн тонн, кокса - сократилась на 0,9% - до 2,8 млн тонн.

В то же время, отправка химических и минеральных удобрений снизилась на 7,4% - до 1,9 млн тонн, отправка железной и марганцевой руды увеличилась на 6,6% - до 19 млн тонн. Отправка нефти и нефтепродуктов сократилась в первом квартале на 33% - до 1,5 млн тонн, каменного угля - на 1,4%, до 23,2 млн тонн. Отправка цемента увеличилась на 2,4% - до 900 тыс тонн, лесных грузов - на 12,5% - до 1,1 млн тонн, лома черных металлов - на 16,2% - до 1,1 млн тонн и черных металлов на 0,4% - до 7,4 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году железные дороги Украины сократили перевозку грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн. Грузооборот железнодорожного транспорта Украины в 2012 году сократился на 2,7% — до 237,275 млрд т/км.