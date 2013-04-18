Дежурная по-переезду в Полтавской области предотвратила столкновение поезда с грузовиком

Дежурная по переезду на железной дороге в Полтавской области сумела предотвратить столкновение поезда с грузовиком, застрявшим на переезде перегона Свинковка - Вакуленцы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Южной железной дороги (ЮЖД).

«В 20.35 водитель грузового автомобиля с прицепом пытался пересечь железнодорожный переезд на 132 км перегона Свинковка - Вакуленцы, поскольку движение было разрешено, но из-за негабаритного провисания платформы автомобиля грузовик остановился у переезда и не мог сдвинуться с места», - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, дежурная по переезду вовремя среагировала, включив сигнализацию на светофорах, чем и предотвратила аварию.

По информации ЮЖД, железнодорожникам пришлось задержать один грузовой, два пассажирских и один электропоезд.

"Задержки в движении составили от 25 до 59 мин. Грузовик с прицепом у переезда простоял около часа, пока его не эвакуировали", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале 2013 года на железнодорожных переездах произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых были травмированы 3 человека. По сравнению с соответствующим периодом 2012 года количество ДТП уменьшилось на 7 случаев.

Ранее Одесская железная дорога сообщила, что ей удалось предотвратить несколько крупных аварий после нескольких случаев хищения имущества железных дорог, в частности, злоумышленники сняли накладки и стыковые болты с рельсов.