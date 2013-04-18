"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Ивано-Франковск - Киев на 6 и 12 мая

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» с целью вывоза отдыхающих из курортных центров Украины назначила дополнительные рейсы поезда сообщением Ивано-Франковск - Киев на 6 и 12 мая 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, был назначен поезд № 270 Ивано-Франковск - Киев отправлением из Ивано-Франковска 6 и 12 мая в 23:28.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" для обеспечения повышенного спроса на железнодорожные перевозки назначила более 100 дополнительных рейсов на поезда дальнего следования к майским и Пасхальным праздникам. Количество дополнительных мест для перевозки пассажиров составит около 100 тыс. При этом дополнительные поезда совершат 55 рейсов в западном направлении и 40 рейсов в крымском направлении.