Приднепровская железная дорога (ПЖД) назначила еще три дополнительных поезда к майским праздникам, сообщает пресс-служба ПЖД.

В частности, назначен поезд №506 Днепропетровск - Симферополь, который отправится из Днепропетровска 30 апреля в 23.10 и прибудет в Симферополь 1 мая 06.35.

Поезд № 518/517 Симферополь – Львов отправится 26 апреля в 18.05, прибудет во Львов 27 апреля в 20.08. В обратном направлении поезд отправится 28 апреля в 01.10, прибудет в Симферополь 29 апреля в 04.00 (без захода на ст. Днепропетровск); 30 апреля, 4. 8, 10, 12 мая поезд отправится из Симферополя в 08.30, из Львова - 1, 5, 9, 11, 13. мая в 15.20.

Поезд № 208/207 Симферополь - Москва, назначен на 9 и 11 мая, из Москвы - 10 и 12. мая.

Как сообщал УНИАН, ранее ПЖД сообщила о назначении трех поездов на майские праздники - № 282/281, № 238/237 Симферополь-Киев и № 502/501 Днепропетровск-Симферополь. Также Приднепровская железная дорога в связи с проведением ремонтно-путевых работ на Крымском направлении изменила время отправления ряда пассажирских поездов на крымском направлении в период 15-19, 22-26, 29, 30 апреля и 7, 8, 13-25 мая текущего года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.