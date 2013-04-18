«Укрзализныця» в 2012 году перевезла в спецвагонах 2,7 тыс. инвалидов

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в течение 2012 года перевезла 2,746 тыс. пассажиров с ограниченными физическими возможностями в специализированных вагонах для инвалидов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Укрзализныця» занимается вопросами адаптации людей с ограниченными физическими возможностями на железнодорожном транспорте, создает все условия для беспрепятственного доступа к объектам железнодорожной инфраструктуры и обеспечивает перевозки людей с особыми потребностями в специальных вагонах и на специально выделенных местах», - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, в первом квартале 2013 года услугами специализированных вагонов для инвалидов воспользовался 291 пассажир. При этом железные дороги Украины имеют в распоряжении только 19 специальных вагонов для перевозки инвалидов-колясочников. Однако для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями в каждом вагоне выделено 6-8 посадочных мест.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что места, приспособленные для перевозки инвалидов-колясочников, также находятся в салоне нового пассажирского подвижного состава скоростных межрегиональных электропоездов категории "Интерсити+" - по 2 места в каждом поезде и межрегиональных двухэтажных электропоездах категории «Интерсити» - по 4 места в каждом поезде.

"Однако этого недостаточно для удовлетворения спроса на перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, эта социальная важная сфера нуждается в государственной поддержке", - сообщили в пресс-службе, отметив, что согласно Национальному плану действий на 2013 год, правительством предусмотрена закупка за счет средств государственного бюджета 200 купейных вагонов, из которых 41 пассажирский вагон с местами для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями.

"В случае выделения необходимых средств из госбюджета «Укрзализныця» сможет в полной мере обеспечить потребности пассажиров с особыми потребностями", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2012 году при реконструкции вокзалов и переходов направили 0,558 млн грн на организацию беспрепятственного доступа к объектам железнодорожной инфраструктуры для лиц с особыми потребностями. В частности, в 2012 году с учетом потребностей инвалидов была выполнена реконструкция зданий 11 вокзалов (Донецк, Львов, Жмеринка, Казатин, Луцк, Артемовск-2, Изюм, Славянск, Павлоград-1, Харьков-Балашовский, Макеевка-Пассажирская), новыми переходами-пандусами с пассажирскими платформами и специальными спусками были обустроены 31 вокзал и станция.

На сегодняшний день действующим законодательством Украины предусмотрено предоставление инвалидам широкого круга услуг по льготному и бесплатному проезду общественным транспортом. Инвалиды, дети-инвалиды и лица, сопровождающие инвалидов первой группы или детей-инвалидов (не более одного сопровождающего инвалида или ребенка-инвалида), имеют право бесплатного проезда в пригородном транспорте и льготного проезда на железнодорожном (на внутренних линиях (маршрутах)) транспорте в период с 1 октября по 15 мая.

Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме.